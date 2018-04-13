Gözlemciler: Seçim şeffaftı

Azerbaycan
'da önceki gün yapılan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
'in yüzde 86,09 oyla dördüncü kez kazandığı seçimleri izleyen 9 ülke ve 60 uluslararası örgütten 890 yabancı gözlemci, seçimin "şeffaf bir ortamda geçtiğini" bildirdi. Avrupa Stratejik İstihbarat ve Güvenlik Merkezi, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi ve Avrupa Parlamentosu Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler Grubu'nun yayımladığı bildirilerde seçimin adil, şeffaf ve uluslararası kurallara uygun gerçekleştirildiği belirtildi. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Haydar Aliyev
'i telefonla arayarak yeni döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.