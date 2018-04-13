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Gözlemciler: Seçim şeffaftı

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Gözlemciler: Seçim şeffaftı
'da önceki gün yapılan ve Cumhurbaşkanı 'in yüzde 86,09 oyla dördüncü kez kazandığı seçimleri izleyen 9 ülke ve 60 uluslararası örgütten 890 yabancı gözlemci, seçimin "şeffaf bir ortamda geçtiğini" bildirdi. Avrupa Stratejik İstihbarat ve Güvenlik Merkezi, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi ve Avrupa Parlamentosu Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler Grubu'nun yayımladığı bildirilerde seçimin adil, şeffaf ve uluslararası kurallara uygun gerçekleştirildiği belirtildi. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen 'i telefonla arayarak yeni döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Gözlemciler: Seçim şeffaftı
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