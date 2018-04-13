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İki ülke temsilcisinden şaşırtan samimi görüntüler!

'nin Duma kentinde kimyasal silah saldırısı yapıldığına dair iddialar nedeniyle ile ilişkilerinin gerildiği dönemde, Rusya'nın Vasiliy Nebenzya ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in samimi görüntüleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 09:22 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 09:38
İki ülke temsilcisinden şaşırtan samimi görüntüler!

'de yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırıya ilişkin kararların salı günü veto edildiği GK oturumundan önce 'nın BM Vasiliy Nebenzya ile 'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in selamlaşırken yanağından öpüp tokalaştığı görüldü.

ABD ile Rusya ilişkilerinin çok gergin olduğu bir dönemde, iki diplomat arasında samimi bir havanın etkin olduğu gözlendi.

"NİKKİ HALEY VE EKİBİYLE NORMAL BİR İLİŞKİM VAR"

Nebenzya "Burada meslektaşlarımla sosyalleşiyorum. ABD'li meslektaşlarıma gelince, ister inanın ister inanmayın, Nikki Haley ve ekibiyle normal bir ilişkim var" dedi. Nebenzya, Haley ile yanaktan öpüşerek selamlaştıklarını belirtti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin de bu seviyeye gelmesini umduğunu belirtti.

Öte yandan Haley daha önce ABD'nin Rusya ile asla dost olmayacağını söylemişti. Nebenzya da buna karşılık "Sizin sözde dostlarınız sadece size hayır diyemeyenler. Sizin dostluk kriteriniz bu. ABD, dostları olduğunu sanıyor" yanıtını vermişti.

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İki ülke temsilcisinden şaşırtan samimi görüntüler!
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