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lerinden lilere sert müdahale: 1 şehit, 968 yaralı

Sağlık Bakanlığı, lerinin Gazze-İsrail sınırında 1 kişiyi şehit ettiğini ve aralarında 17 sağlık çalışanı ile 2 gazetecinin de olduğu 968 kişiyi yaraladığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 22:17
İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale: 1 şehit, 968 yaralı

Sağlık Bakanlığı, bugün Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında yaptıkları Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, lerinin saldırıları sonucu 1 kişinin şehit olduğunu ve aralarında 17 sağlık çalışanı ile 2 gazetecinin bulunduğu 968 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık şehidin kimliğinin 28 yaşındaki Islam Harezallah olduğunu belirtti. İsrail güçlerinin Han Yunus şehrindeki kliniklerine gaz bombası ile saldırdığını belirten Bakanlık, İsrail'in özelikle sağlık kuruluşlarını ve sağlık çalışanlarını hedef aldığını belirtti.

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İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale: 1 şehit, 968 yaralı
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