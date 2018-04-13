ITC milletvekili adayına bombalı saldırı

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal yaptığı açıklamada, "Irak meclis seçimlerine Irak Türkmen Cephesi'nden aday olan Enver Fahri, Kerkük-Bağdat karayolunda saldırıya uğradı.'' dedi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Kemal, Türkmen adayın konvoyunun geçişi sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini, olayda Fahri'nin şoförünün yaralandığını söyledi.

Saldırının gerçekleştiği bölgede güvenlik noktaları oluşturulduğunu ifade eden Kemal, faillerin yakalanması için çok yönlü operasyon başlatıldığını kaydetti.

"ADAYLARIN KORUNMASIN YÖNELİK TEDBİRLER ALINMIYOR"

Seçim propagandası sırasında, kent merkezlerinin güvenliğinden polisin, diğer bölgelerden ise Federal Polis gücünün sorumlu olduğunu belirten Kemal, adayların korunmasına yönelik devlet tarafından alınan bir tedbir olmadığına dikkati çekti.

Irak'ta meclis seçimlerinin 12 Mayıs'ta yapılması bekleniyor.