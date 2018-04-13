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ITC milletvekili adayına

meclis lerine listesinden aday olan bir kişinin ya uğradığı ancak, yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 17:11
ITC milletvekili adayına bombalı saldırı

Kerkük Polis Müdürü yaptığı açıklamada, " meclis lerine Irak 'nden aday olan Enver Fahri, Kerkük-Bağdat karayolunda saldırıya uğradı.'' dedi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Kemal, Türkmen adayın konvoyunun geçişi sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettiğini, olayda Fahri'nin şoförünün yaralandığını söyledi.

Saldırının gerçekleştiği bölgede güvenlik noktaları oluşturulduğunu ifade eden Kemal, faillerin yakalanması için çok yönlü operasyon başlatıldığını kaydetti.

"ADAYLARIN KORUNMASIN YÖNELİK TEDBİRLER ALINMIYOR"

Seçim propagandası sırasında, kent merkezlerinin güvenliğinden polisin, diğer bölgelerden ise gücünün sorumlu olduğunu belirten Kemal, adayların korunmasına yönelik devlet tarafından alınan bir tedbir olmadığına dikkati çekti.

Irak'ta meclis seçimlerinin 12 Mayıs'ta yapılması bekleniyor.

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ITC milletvekili adayına bombalı saldırı
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