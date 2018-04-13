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Kızılay’dan seferberliği

BETİL BAŞ Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018
Kızılay’dan Doğu Guta seferberliği
Zeytin Dalı Operasyonu'nun ilk gününden beri sınırda insani yardım köprüleri kurarak, terörden kaçan sivil halkın bütün ihtiyaçlarını karşılayan Türk , için de seferber oldu. Doğu Guta bölgesinin tamamen Esad rejimi kontrolüne geçmesinin ardından, sivillerin de bölgeden kaçışları başladı. Guta'dan gelen siviller için kamp yeri kuruldu. SABAH'a konuşan Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, "'e gelen sivilleri Hama-İdlib sınırından alıyoruz, ihtiyaçlarını gideriyoruz, kamp yeri yaptık, bin 200 çadırlı, kurduğumuz kamplara alıyoruz. 'teki sivillerin tahliyesi gibi fakat 3 kat daha büyük bir tahliyeden söz ediyorum. 30 bine yakın yeni misafirimiz oldu ilk aşamada. Her şeye hazırlıklıyız. Siviller güvencemiz altında" dedi.
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Kızılay’dan Doğu Guta seferberliği
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