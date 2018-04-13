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Lavrov’dan OPCW’nin raporuna açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,'nin ve kızı Yulia Skripal'in zehirlenmesine ilişkin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) raporunda zehrin kaynağının doğrulanmadığını belirtti

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 17:40 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 17:44
Lavrov’dan OPCW’nin raporuna açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) raporunda eski Rus casusu ve kızı Yulia'ya karşı kullanılan zehrin kaynağını doğrulamadığını bildirdi.

'İNGİLTERE'NİN İDDİALARI DOĞRU DEĞİL'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) yaptığı incelemeler sonucunda yayınladığı raporunda eski Rus casusu Sergei Skripal ve kızı Yulia'ya karşı kullanılan sinir gazının kaynağını doğrulamadığını bildirdi. Lavrov, OPCW'nin sadece kullanılan maddenin yapısını doğruladığını, 'nin iddialarının doğru olmadığını belirtti.

OPCW, Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızına yönelik Mart ayında gerçekleştirilen kimyasal saldırıyla ilgili incelemelerini tamamlamış ve zehirli kimyasalın mahiyetine dair İngiltere tarafından elde edilen bulguları doğruladığını duyurmuştu. Öte yandan, Rusya OPCW'nin açıkladığı raporu kabul etmediğini açıklamıştı.

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Lavrov’dan OPCW’nin raporuna açıklama
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