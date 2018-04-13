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Lieberman lerine "Filistinlileri öldürün”

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, lerine “Sevinç göstermeden ve fotoğraf çekmeden Filistinlileri öldürün” talimatını verdİ

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 13:57 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 14:02
Lieberman İsrail askerlerine Filistinlileri öldürün”

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, lerine "Sevinç göstermeden ve fotoğraf çekmeden Filistinlileri öldürün" talimatını verdi.
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, dün sınırında askerlerine yaptığı kışkırtıcı açıklamada, "Sevinç göstermeden ve fotoğraf çekmeden Filistinlileri öldürün" dedi.

"HER ÖLÜ İÇİN ONUR MADALYASI VERİYOR"

İsrailli gazeteci Gideon Levy ise Liberman'ın açıklamalarına karşılık, "Liberman, askerlerine masum sivillere ateş etmesini emrediyor. Savunma bakanı her askere, her ölü için onur madalyası veriyor" ifadelerini kulandı.
Öte yandan, İsrailli iki askerin Filistinli silahsız bir genci hedef alıp ateş açtıkları videoların sosyal medya ortamlarında yayınlanmasının ardından, İsrailli Knesset üyesi Ahmed et-Tiybi yaptığı açıklamada, "Bu işgalin gerçek yüzünü temsil ediyor. Lieberman ve askerleri faşistler ve suçlular" şeklinde konuştu.

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Lieberman İsrail askerlerine "Filistinlileri öldürün”
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