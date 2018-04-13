Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Netanyahu'dan Filistin'i ziyaret eden Dublin Belediye Başkanı'na tepki

Netanyahu'dan 'i ziyaret eden Dublin Belediye Başkanı'na tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İrlanda'nın başkenti Dublin'in Belediye Başkanı ’nın 'i ziyaret etmesine tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 11:23
Netanyahu'dan Filistin'i ziyaret eden Dublin Belediye Başkanı'na tepki

Facebook hesabından bir mesaj yayınlayan Netanyahu, Donncha'nın işgal altındaki 'nın Ramallah şehrinde düzenlenen konferansa katılmasını eleştirdi.

Netanyahu mesajında, "Dublin Belediye Başkanı Donncha, Ramallah'taki İsrail karşıtı bir konferansa katıldığı için kendinden utanmalı." ifadelerini kullandı.

Dublin Belediye Başkanı Micheal Mac Donncha

ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI GETİRMİŞLERDİ

İsrail yönetimi, davasına destek veren Donncha'ya ülkeye giriş yasağı getirmişti.

'deki havalimanında pasaport kontrolü yapan polisin hatasıyla Donncha, yasağa rağmen İsrail'e girmiş ve Ramallah'ta düzenlenen konferansa katılmıştı.

İSRAİL'İN DUBLİN BÜYÜKELÇİSİNİ SINIR DIŞI ETME ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

Bu gelişmenin ardından, İrlanda'nın Tel Aviv Büyükelçisi dün İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Donncha'nın Ramallah'taki konferansa katılması protesto edildi.

Dublin Şehir Konseyi, bu hafta kabul ettiği önergede İrlanda hükümetine, ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son iki haftada İsrail askerlerinin 32 Filistinliyi şehit etmesi nedeniyle İsrail'in Dublin Büyükelçisini sınır dışı etmesi çağrısı yapmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Netanyahu'dan Filistin'i ziyaret eden Dublin Belediye Başkanı'na tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN