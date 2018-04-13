Rus gemileri Tartus Üssü’nden ayrıldı

Uydu görüntüleme şirketi Image Satellite Internacional, Rusya
'nın Suriye
'deki Tartus Limanı'ndan ABD'nin olası bir saldırısı nedeniyle neredeyse tüm savaş gemilerini çektiği görüntüleri yayımladı. ImageSat'ten yapılan açıklamada, üste olmayan gemilerin olası saldırılar için denize konuşlandırılmış olabileceği ve Suriye'deki üste yalnızca bir Kilo sınıfı denizaltının kaldığı aktarıldı. 11 Nisan tarihli görüntülerden birinde de limanda 7 gemi, Graçonok tipi 2 sabotaj engelleyici sürat gemisi, 2 dizel denizaltı olduğu, ancak bunlardan yalnızca bir denizaltının kaldığı anlaşılıyor.