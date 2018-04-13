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' ile savaş durumuna gelebiliriz'

'in istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanlarından , İsrail ile arasında son dönemlerde meydana gelen gerginliklerin çatışma ihtimali doğurduğunu dile getirdi. Halevy, Rusya'nın Suriye'deki varlığı ve İran ile stratejik ortaklığının İsrail'i tehdit ettiği gerekçesi ile Rusya askerleri ile İsrail askerleri karşı karşıya gelebilir ve savaş çıkabilir açıklamasında bulundu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 12:20
'Rusya ile savaş durumuna gelebiliriz'

'in istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanlarından , İsrail ile arasında askeri çatışma olasılığının arttığını söyledi. İsrail'in Kanal 10 televizyonuna konuşan Halevy, İsrail ile Rusya arasında son dönemde yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SAVAŞ ÇIKMASI DURUMUNDA DA BUNDAN GALİP AYRILMALIYIZ."

Rusya ile savaş ihtimalinin arttığını belirten Halevy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu savaş ülkemizin kuzeyinde (Suriye'de) konuşlanan ve varlığını pekiştiren büyük bir ülkeyle olacak. Bu ülke kuzey sınırında belirleyici bir taraf. Rusya ile savaş durumuna gelebiliriz. İsrail güçleri Rusya güçleriyle karşı karşıya gelebilir ve savaş çıkabilir. Bu süper güçle savaşmadan baş etmenin yolunu bulmalıyız ancak savaş çıkması durumunda da bundan galip ayrılmalıyız."

Halevy, Rusya'nın İsrail'e neden boyun eğdirmek istediğine ilişkin bir soru üzerine, "Rusya, çok uzun süre kalmak için Suriye'ye girdi. Askeri üslerini ve gücünü onlarca yıl devam edecek şekilde inşa etti. Zannediyorum ki bölgedeki önde gelen stratejik ortağı İran'ın yenilmesini istemeyecektir ve bu onun yararına da olmaz." ifadelerini kullandı.

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