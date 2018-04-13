Rusya'dan Polonya’ya tepki

Rusya, Polonyalı yetkilileri Sovyet askerlerinin anıtlarını yıkmayı durdurma ve askeri mezarlıklarda vandalizme son verme çağrısını yineledi.

Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) daimi elçisi Alexander Lukashevich, Polonya'ya Sovyet askerlerinin anıtlarını yıkmayı durdurma ve askeri mezarlıklarda vandalizme son verme çağrısını yineledi. AGİT Daimi Konseyi 'nin bir oturumunda konuşan Lukashevich, "Polonya halkı için hayatlarını feda eden ve Nazi ölüm kamplarındaki mahkumlarına özgürlük getirenlerin anılarını yıkmayı durdurmak için Polonya makamlarına çağrımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Varşova 'nın askeri mezarlıkların haksızlığa uğramasını önlemek için etkili önlemler almasını bekliyoruz" dedi.

"SOVYET ANITLARINA 79 VANDALİZM"

Lukashevich'e göre, 2015-2016 yılları arasında Rusya dışındaki Sovyet anıtlarına karşı yapılan 79 vandalizm vakasının 53'ü Polonya'da gerçekleşti. Bu olayların büyük bir kısmı askeri mezarlıklarda meydana geldi. Lukashevich, "Örnekler, Polonya'daki ortak askeri ve tarihi mirasa karşı kampanyanın hız kazandığını gösteriyor. Bu tür vandalizm örneklerinin neo-Nazizm ile benzer doğaya sahip olduğuna ikna olduk" dedi.

21 Ekim 2017'de, komünizmin izlerini silmek ve "Komünizmi veya diğer totaliter rejimi simgeleyen insanların, örgütlerin, olayların ve tarihlerin anısına bir övgü" için yapılan anıtların kaldırılmasını öngören yasa Polonya'da yürürlüğe girmişti.