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‘Seri tecavüzcü’ köşeye sıkıştı

60 kadın tarafından la suçlanan dün yine hâkim karşısındaydı. Ünlü komedyeni dava eden kadınlardan biri Cosby’yi “seri tecavüzcü’” olarak nitelendirdi

Giriş Tarihi: 13.4.2018
‘Seri tecavüzcü’ köşeye sıkıştı

'de de gösterime giren "Cosby Ailesi" adlı komedi dizisi sayesinde tanınan ABD'li komedyen 'nin "" iddialarıyla yargılanmasına devam ediliyor. Pensilvanya'daki Montgomery County Bölge Savcılığı tarafından "cinsel saldırı"yla suçlanan Cosby iyice köşeye sıkıştı. Ünlü komedyeni iddiasıyla dava edenler arasında bulunan eski oyuncu Heidi Thomas, "seri tecavüzcü'" olarak nitelendirdiği Cosby'nin cezalandırılmasını istedi. 1984'te henüz 24 yaşındayken kendisine oyuncu koçluğu yaptığı sırada ünlü oyuncu tarafından tecavüze uğradığını belirten Thomas, mahkemede uğradığı saldırıyı anlatarak Cosby'yi suçladı. Şu an müzik öğretmeni olan Thomas, ünlü yıldız tarafından taciz edilen diğer kadınların başlarından geçenleri anlatmasından güç alarak yaşadıklarını anlatmaya karar verdiğini söyledi. 80 yaşındaki Cosby'nin en az 60 kadına uyuşturucu ilaç verip cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor.

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‘Seri tecavüzcü’ köşeye sıkıştı
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