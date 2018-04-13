Son Dakika: Lavrov'dan flaş Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada "Libya tarzı maceraya girilmemeli. En ufak bir yanlış hesap bile yeni bir göç dalgasına sebep olabilir" dedi.

Öte yandan, Rus parlamenterler, ABD'nin getirdiği yeni yaptırımlara tepki olarak, Amerikan mal ve hizmetlerinin Rusya'ya ithal edilmesini yasaklayan ve ekonomik ilişkilerin daraltılmasını öngören bir tasarı hazırladılar.

Tasarı önümüzdeki hafta Rus parlamentosunun alt kanadında görüşülecek. Tasarıda, Amerikan yapımı yazılım, tarım ürünleri ve ilaç gibi başka kaynaklardan sağlanabilecek mallar ve tütün ile alkol ithalatının kısıtlanması önerildi. Rus parlamenterler, atom enerjisi, roket motorları ve uçak imalatı alanlarında ABD ile işbirliğinin yasaklanmasını önerdiklerini de belirttiler.

Taslak ayrıca, Amerikan şirketlerinin Rusya'nın özelleştirme projelerine katılmaları yasaklamayı öneriyor.