Son dakika: Sergey Lavrov'dan flaş açıklama: 'Suriye'de Libya gibi maceraya kalkışmayın'

ABD ile iletişim kanallarının kullanıldığını açıklayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki atmosferin alarm verici durumda olduğu uyarısında bulundu. Lavrov, "Suriye'de Libya gibi bir maceraya kalkışılmasın. Suriye'de en küçük bir yanlış hesap yeni mülteci dalgalarına yol açar. Ultimatomlar ve tehditler Suriye'de diyaloga yardımcı olmuyor" diye konuştu.

LAVROV, KİMYASAL SİLAHIN KİME AİT OLDUĞU BELİRLENMEDİ AÇILMAMASINDA BULUNDU

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün raporuna da değinen Lavrov, raporun kullanılan kimyasalın kime ait olduğunu değil, bileşimini ortaya koyduğuna dikkat çekti. Lavrov, İngiltere Dışişleri Bakanının bu rapora dayalı iddialarını ise, ajan Skripal'in zehirlenmesiyle başlayan gerilimle ilişkilendirdi. Lavrov, İngiltere'nin tutumunu abartılı olarak niteledi.