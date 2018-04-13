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Son dakika: 'dan flaş açıklama: ''de gibi maceraya kalkışmayın'

Rusya Dışişleri Bakanı , "ABD ile iletişim kanalları kullanılıyor. 'de gibi bir maceraya kalkışılmasın. Ültimatom ve tehditler diyaloga yardımcı olmuyor" dedi.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 14:33
Son dakika: Sergey Lavrov'dan flaş açıklama: 'Suriye'de Libya gibi maceraya kalkışmayın'

ABD ile iletişim kanallarının kullanıldığını açıklayan Rusya Dışişleri Bakanı , 'deki atmosferin alarm verici durumda olduğu uyarısında bulundu. Lavrov, "Suriye'de gibi bir maceraya kalkışılmasın. Suriye'de en küçük bir yanlış hesap yeni mülteci dalgalarına yol açar. Ultimatomlar ve tehditler Suriye'de diyaloga yardımcı olmuyor" diye konuştu.

LAVROV, KİMYASAL SİLAHIN KİME AİT OLDUĞU BELİRLENMEDİ AÇILMAMASINDA BULUNDU

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün raporuna da değinen Lavrov, raporun kullanılan kimyasalın kime ait olduğunu değil, bileşimini ortaya koyduğuna dikkat çekti. Lavrov, Dışişleri Bakanının bu rapora dayalı iddialarını ise, ajan Skripal'in zehirlenmesiyle başlayan gerilimle ilişkilendirdi. Lavrov, İngiltere'nin tutumunu abartılı olarak niteledi.

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Son dakika: Sergey Lavrov'dan flaş açıklama: 'Suriye'de Libya gibi maceraya kalkışmayın'
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