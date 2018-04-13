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World programında gergin anlar

World'de yayınlanan "newsmaker" programına katılan 'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh ile sunucu arasında gergin anlar yaşandı. Sunucu, İsrailli elçiyi sorularıyla zor durumda bıraktı.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 15:36
TRT World programında gergin anlar

World'de yayınlanan "newsmaker" programına katılan 'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh ile sunucu arasında gergin anlar yaşandı.Programın ana konusu geçtiğimiz hafta toprak günü gösterilerinde sivil Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiydi.

TRT World sunucusundan İsrail Büyükelçisine zor soru

'eh, 'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Na'eg, İsrail sunun sivilleri hedef almadığını ve öldürülenlerin ise üyesi olduğunu ileri sürdü. Bununla da yetinmeyen Na'eh "İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordularından biri" ifadesini kullandı.

Bu sözler üzerine programın sunucusu İmran Garda, İsrail askerleri tarafından öldürülen silahsız Filistinlilerin görüntüleri eşliğinde Büyükelçi'ye "Üzgünüm ama silahsız sivil insanların keskin nişancılar tarafından kafalarından vurularak öldürülmesi mi ahlaki?" diye karşılık verdi. TRT World sunucusunun çıkışı karşısında zor anlar yaşayan Büyükelçi Na'eh, soruya, "Bu kişiler bizim askerler için tehdit oluşturdukları için öldürüldüler" şeklinde yanıt vermeye çalıştı.

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TRT World programında gergin anlar
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