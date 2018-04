Vurabiliriz de vurmayabiliriz de

MERKEL

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'de Esad rejiminin 7 Nisan'da Doğu Guta 'da sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivilin ölmesiyle başlayan küresel kriz sürüyor. Önceki gün Rusya'nın Suriye'yi füze saldırılarına karşı savunacağını ilan etmesinin ardından attığı tweet'te "Hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor" diyen ABD Başkanı Donald Trump dün ise attığı yeni tweet'te "Hiçbir zaman Suriye'ye ne zaman bir saldırı düzenleneceğini dile getirmedim. Çok yakında olabilir veya o kadar da yakın olmayabilir! Ne olursa olsun, ABD, benim yönetimimde, bölgeyi DEAŞ'tan temizleme konusunda harika iş çıkardı. Hani, Amerika'nın teşekkürü nerede?" dedi. Trump'ın aksine daha temkinli davranan Beyaz Saray 'dan "Askeri müdahale konusunda nihai bir karar alınmadığı, ancak ABD'nin kesin kabul ettiği iddialardan Rusya ve Suriye hükümetini sorumlu tuttuğuna" dair açıklama geldi. ABD basını olası bir müdahalenin hafta sonu gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu duyururken ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada Suriye konusunda nihai bir karara varılamadığı, Trump'ın İngiltere ve Fransa liderleriyle konuyu görüşeceği belirtildi.İngiltere Başbakan Theresa May de Suriye'ye yönelik olası askeri operasyonu görüşmek üzere savaş kabinesini olağanüstü topladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada İngiltere'nin, Suriye'ye uluslararası bir müdahalede müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı aldığı belirtildi.Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov'un Suriye'de gerilimi yükseltecek adım atılmamasının gerekli olduğuna inandıklarını söylemesinin ardından Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdı. BMGK'nın bugün toplanması bekleniyor.Trumpile Suriye rejimine karşı operasyon kararı aldığı söylenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Esad rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullandığına dair ellerinde kanıtlar olduğunu açıkladı. Amerikan MSNBC kanalına konuşan üst düzey iki ABD'li yetkili de, ABD'nin, Suriye'den temin ettiği kan ve idrar örnekleri üzerinden Doğu Guta'da sinir gazı ve klorin kullanıldığından emin olduğunu ve saldırının arkasında Suriye rejiminin bulunduğu kanaatine varıldığını açıkladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Esad'a "kimyasal saldırı yapılan yere gözlemcilerin erişimini sağla" çağrısı yaptı. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün bugün Suriye'de olacağı açıklandı.Almanya Başbakanı Angela Merkel , ülkesinin Suriye'de düzenlenecek olası bir askeri harekata katılmayacağını ancak kimyasal silah kullanımına izin verilmeyeceği yönündeki diğer her türlü çabaya iştirak edeceğini söyledi. Merkel, Esad rejimine karşı her türlü önlem hakkında düşünülmesi gerektiğine dikkati çekerek, bunun da Almanya için BM Güvenlik Konseyi toplantılarının ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW) çalışmalarını desteklenmesi anlamına geldiğini kaydetti.