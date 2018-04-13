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Vurabiliriz de vurmayabiliriz de ABD Başkanı Trump bu kez “Suriye’ye ne zaman bir saldırı düzenleneceğini dile getirmedim. Çok yakında olabilir veya o kadar da yakın olmayabilir!” tweet’i ile diplomasiyi hareketlendirdi

Giriş Tarihi: 13.4.2018