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Yunan jeti Ege’de düştü

STELYO BERBERAKIS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018
Yunan jeti Ege’de düştü
'ndeki İskiri adası açıklarında Hava Kuvvetleri'ne ait Mirage 2000 tipi bir savaş uçağı düştü. Pilotun öldüğünü açıklayan ve düşüş nedenini araştıran Yunanistan, uçağın "hiç bir Türk savaş uçağı ile karşılaşmadığını" duyurdu. Ankara'daki kaynaklar da bölgede Türk jetinin bulunmadığını doğruladı. Pilotun herhangi bir mekanik arıza bildirmediği belirtiliyor. Yunan ajansları, bu jetlerin, "Yunan hava sahasını ihlal eden Türk uçaklarına karşı it dalaşında kullanıldığını" yazdı. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım, telefonla görüştüğü Yunan mevkidaşı Aleksis Çipras'a hayatını kaybeden pilot için şahsı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan adına taziyelerini iletti.
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Yunan jeti Ege’de düştü
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