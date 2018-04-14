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ABD ndan açıklaması

ABD Sözcüsü Heather Nauert, 'nin Duma bölgesinde düzenlenen kimyasal saldırıyı Suriye Hükümeti'nin gerçekleştirdiğinden emin olduklarını söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 23:36 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 01:59
ABD Dışişleri Bakanlığından Suriye açıklaması

, Rusya'nın, Duma'daki saldırının arkasında İngiltere'nin olduğu yönündeki iddiasını değerlendirdi.

'' rejimi sorumludur. Bu konuda hepimiz aynı fikirdeyiz. Rusya bilgi toplayıp bunları değiştiriyor." diyen Nauert, Rusya'nın "hikayeleri değiştirdiğini" söyledi.

Heather Nauert, "Rusya bunu daha önce farklı konularda da yaptı. Rusya hikayeleri değiştirir ve bunu tekrar yaptı.'' dedi.

"İngiltere'nin bu saldırıyla bir alakası yoktu." ifadesini kullanan Nauert, "Suriye Hükümeti bu saldırıyı gerçekleştirdi." diye konuştu.

Sözcü Nauert, "Elinizde delil var mı?" şeklindeki soruya ise "Evet" yanıtını verdi.

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ABD Dışişleri Bakanlığından Suriye açıklaması
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