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'nden ’ye telefonu

Bakanlığına vekalet eden John Sullivan’ın, Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın’ı telefonla arayarak ABD, ve ’nin rejimine karşı gerçekleştirdiği saldırı konusunda bilgi verdiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 01:07 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 01:07
ABD Dışişleri'nden Türkiye’ye Suriye telefonu

Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan'ın bugün Yalçın'ın yanı sıra Kuveyt Sabah el-Halid el-Hamad es-Sabah, Çekya Dışişleri Bakanı Martin Stropnicky ve Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi'yi de saldırı hakkında bilgilendirdiğini ifade etti.

Saldırı düzenlenmeden önce ABD Başkanı , 'ın telefonla bilgilendirmişti.

ABD, ve 'ya ait hava ve deniz kuvvetleri dün akşam rejimine ait üç hedefe 105 füze ile saldırı düzenlemişti.

ABD öncülüğündeki saldırı, Suriye rejimin 7 Nisan'da abluka altındaki doğu Guta'nın Duma kasabasında kimyasal saldırı düzenleyerek 78 sivilin hayatını kaybetmesine cevap olarak yapılmıştı.

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ABD Dışişleri'nden Türkiye’ye Suriye telefonu
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