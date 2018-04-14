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'den 'de itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD İngiltere ve Fransa'nın, 'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi, itidal gösterilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 14.4.2018 08:29 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 08:31
BM'den Suriye'de itidal çağrısı

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, ABD İngiltere ve Fransa'nın 'ye yönelik hava saldırılarını yakından takip ettiğini ve ''uluslararası barış ve güvenlik söz konusu olduğunda Sözleşmesi ve uluslararası hukuk ile tutarlı bir şekilde hareket etme zorunluluğu olduğunu'' belirtti.

BM Sözleşmesinin bu konuda çok net olduğuna dikkati çeken Guterres, ''BM Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında en önemli sorumluluğa sahip. Güvenlik Konseyi üyelerini birlik olup bu sorumluğu yerine getirmeye davet ediyorum. Tüm üye devletlere böyle tehlikeli bir durumda itidal göstermesi, gerginliği tırmandıracak ve Suriye halkının ıstırabını daha da kötüleştirecek herhangi bir eylemden kaçınma çağrısı yapıyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, öte yandan Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti de erteledi.

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BM'den Suriye'de itidal çağrısı
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