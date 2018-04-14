Doğal yaşamına dönmek istemiyor

Rusya
'nın St. Petersburg kentinde bir fok şaşkınlık yaratıyor. 2016'da Ladoga Gölü'nde bir balıkçı tarafından yarı donmuş halde bulunan fok, Deniz Memelilerini Koruma Merkezi'ne götürülerek sağlığına kavuşturuldu. Bir süre merkezde kalan ve "Krochik" adı verilen fok, daha sonra doğal yaşam
ına geri bırakıldı. Ancak insanlara dokunup sarılarak sıra dışı davranışlar sergileyen fok, göle bırakıldıktan 15 dakika sonra geri döndü. Tekrar merkeze götürülen Krochik, bir yıl sonra tekrar salındı. Ancak yine dönünce bu kez bir daha salınmamak üzere Koruma Merkezi'ne götürüldü. Şu an Deniz Memelilerini Koruma Merkezi'nde açık havuzda yaşayan sevimli fok, kendisiyle ilgilenen insanlarla vakit geçiriyor.