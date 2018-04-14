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Son Dakika: "Esad’ın kimyasal cephanesinin büyük bir bölümü yok edildi"

ABD,İngiltere ve 'nın birlikte yürüttüğü Suriye operasyonuna ilişkin Fransız 'ndan açıklama geldi. yapılan son dakika açıklamasında Esad'ın kimyasal cephaneliğinin büyük bir bölümünün yok edildiği bildirildi

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 13:55 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 14:06
Son Dakika: Esad’ın kimyasal cephanesinin büyük bir bölümü yok edildi

Jean-Yves Le Drian, Suriye'de vurulan hedefler hakkında açıklama yaptı. Le Drian, Suriye'de belirli hedeflerin vurulması sayesinde 'ın kimyasal cephanesinin büyük bir bölümü yok edildiğini ifade etti. Belirledikleri hedefe ulaştıklarını söyleyen Le Drian tüm uçakların sorunsuz geri döndüğünü bildirdi.

"HEDEF KAÇA KİMYASAL ALETLERİ YOK ETMEKTİ"

"Bu operasyonun hedefi Beşar Esad'ın kaçak kimyasal aletlerini yok etmekti" diyen Le Drian, amaçlarının hem Esad'a ceza kesmek hem de bir daha kimyasal silah kullanmasından vazgeçirmek olduğunu belirtti. Le Drian "Elimizdeki tüm veriler açıktı. Kırmızı çizgimiz aşılmıştı" derken Amerika takipçiliği yapmakla itham eden Fransız muhalefetine de "biz kırmızı çizgimizi kendimiz belirlemiştik" cevabını verdi.

KIRMIZI ÇİZGİLER AŞILDI

"Bu birinci aşama değil, tek aşama" ifadesini kullanan Le Drian, devamının olmayacağını fakat kırmızı çizgi aşılırsa tekrar vuracaklarını söyledi. Öte yandan Suriye'de yapılan operasyonun sonuçları için Le Drian "bence verilen ders alındı" dedi.

ABD,İngiltere ve Fransa'nın yürüttüğü Suriye Operasyonunu hangi ülkeler destekledi?

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Son Dakika: "Esad’ın kimyasal cephanesinin büyük bir bölümü yok edildi"
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