İsrail bu kez sağlık çadırına saldırdı

Topraklarından sürülen Filistinlilerin, İsrail
işgaline karşı 30 Mart Cuma gününden bu yana sürdürdüğü "Büyük Dönüş Yürüyüşü
" eylemleri, üçüncü cuma da devam etti. Gazze
şeridinin İsrail sınırı yakınında, İsrailli keskin nişancılar tarafından yaralanan Filistinli göstericilere yardım için kurulan sağlık çadırı da dün İsrail'e ait insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. İsrail ordusu Han Yunus sınırındaki çadırı, insansız hava araçlarına yerleştirdikleri göz yaşartıcı gaz bombalarıyla hedef alırken saldırıda 10 sağlık çalışanı boğulma tehlikesi geçirdi. Gazzeliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinin üçüncüsüne "Bayrak Cuması" ismini verirken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in göz yaşartıcı bombaları ve keskin nişancıların kullandığı gerçek mermiler yüzünden dün de bir Filistinli şehit olurken, 968 kişinin yaralandığı belirtildi. 15 Mayıs'taki Nakba Günü'ne kadar sürmesi planlanan barışçıl gösterilerde, şimdiye kadar İsrail askerlerinece şehit edilen Filistinliler'in sayısı 35'i bulurken, olaylarda yaralanan kişilerin sayısı da 3 bin 600'ü geçti.