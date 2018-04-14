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'dan flaş S-300 açıklaması!

Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, düzenlenen bu saldırının ardından Suriye ve diğer ülkelere S-300 hava savunma sistemleri sevkiyatının yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 14.4.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 15:16
Rusya'dan flaş S-300 açıklaması!

103 KRUZ FÜZESİ KULLANILDI

Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, "Eldeki verilere göre saldırıda toplam 103 kruz füzesi kullanıldı. Büyük oranda Sovyet üretimi hava savunma komplekslerinden oluşan Suriye hava savunma sistemleri, hava ve deniz bazlı füzelere başarıyla karşılık verdi ve 71 kruz füzesini önledi" dedi. Suriye'nin Batı'nın saldırısını 30 yılı aşkın bir süre önce SSCB'de üretilen hava savunma sistemleriyle püskürttüğüne dikkat çeken Rudskoy, bunun için S-125, S-200 hava savunma sistemlerinin yanı sıra Buk ve Kvadrat sistemlerinin kullanıldığını kaydetti.

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Rusya'dan flaş S-300 açıklaması!
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