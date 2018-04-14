Rusya'dan flaş S-300 açıklaması!

103 KRUZ FÜZESİ KULLANILDI

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, "Eldeki verilere göre saldırıda toplam 103 kruz füzesi kullanıldı. Büyük oranda Sovyet üretimi hava savunma komplekslerinden oluşan Suriye hava savunma sistemleri, hava ve deniz bazlı füzelere başarıyla karşılık verdi ve 71 kruz füzesini önledi" dedi. Suriye'nin Batı'nın saldırısını 30 yılı aşkın bir süre önce SSCB'de üretilen hava savunma sistemleriyle püskürttüğüne dikkat çeken Rudskoy, bunun için S-125, S-200 hava savunma sistemlerinin yanı sıra Buk ve Kvadrat sistemlerinin kullanıldığını kaydetti.