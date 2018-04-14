Rüzgâr Tac Mahal’deki iki minareyi devirdi

Hindistan
'ın sembol yapılarından Tac Mahal
'ın bulunduğu külliyede iki minare yıkıldı. Uttar Pradeş eyaletine bağlı Agra kentinde yer alan Tac Mahal'in şiddetli rüzgâr nedeniyle zarar gördüğü kaydedildi. Yetkililer, yapının girişinde; biri Kraliyet Kapısı'nda diğeri Güney Kapısı'nda yer alan iki minarenin koparak düştüğünü belirtti. Kopan parçalar nedeniyle kimsenin zarar görmediği ifade edilirken diğer minarelerde herhangi bir hasar oluşmadığı kaydedildi. 17. yüzyılda inşa edilen anıt mezar dünyanın yeni 7 harikasından biri kabul ediliyor. Tarihi yapı günde ortalama 12 bin ziyaretçi ağırlıyor.