Suriye operasyonun detayları belli olmaya başladı

Bombardımanda Şam'da 9 olmak üzere Humus, Hama ve Dera'da toplam 16 noktanın vurulduğu, hedef alınan noktalardan ikisinin terör örgütü Hizbullah'a ait olduğu bildirildi. ABD'nin Tomahawk atışlarını Kızıldeniz'de konuşlu gemilerinden gerçekleştirdiği kaydedildi. Bombardımanda ise B1 bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtildi.

İşte Suriye vurulduğu belirtilen hedefler şöyle:



- Cumhuriyet Muhafız Tugayı 105 - Şam

- Hava savunma üssü - Jabal Qaseen Şam - Zeinab kışlası

- Mezze askeri havaalanı

- Ad Dumayr hava üssü

- Bilimsel Araştırma - Şam

- Bilimsel Araştırma - Jamraya Damascus

- Büyük Genel 41 Özel Kuvvetler - Şam

- Doğu Qalamoun'daki Al Rahiba Khomhuri muhafızlarının yakınındaki askeri yerler - Şam kırsal bölgesi

- Alkaswa - Şam kırsalındaki bölgedeki yerler

- Pamuklu bir göle yakın Homs Batı

- Havaalanı Balkchla İsveçliler

- Daraa yakınlarındaki Azra bölgesinde bir İran üssü

- Yarmouk üssü

- Homs kırsalında drenaj depoları

- İran üssü Tal Mari'de

- Şam Uluslararası Havalimanı civarında cam ev