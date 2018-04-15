"ABD'nin giderayak son şovu"

BERCAN TUTAR'IN YAZISINDAN SATIRBAŞLARI:

Ortadoğu'da sayılı günleri kalan ABD, İngiltere ve Fransa'yı da yanına alarak dün Suriye'nin Duma, Hama, Humus ve Süveyda bölgelerindeki hedeflere bir saatte 105 füze ile saldırdı.

Kremlin, 71 füzenin Rus yapımı Pantsir S-1 adlı hava savunma sistemleri tarafındandüşürüldüğünü bildirdi. Pentagon ise "Tüm hedefler vuruldu" açıklamasında bulundu.

HER İKİ TARAF DA 'BİZ KAZANDIK!' HAVASINDA

ABD Başkanı Donald Trump da harekâttan sonra, tıpkı George W. Bush'un Irak'ta 1 Mayıs 2003'te yaptığı gibi 'görev tamamlandı' diyerek zafer ilan etti. Görüldüğü gibi her iki taraf da 'Biz kazandık!' havasında.

Oysa Romalıların dediği gibi "Askerleriniz dizlerine kadar çamura batmadıkça hiç bir savaşı kazanamazsınız!" Bu açıdan bakılınca füze operasyonu, Esad'ın zulmüne maruz kalanlar için tam bir fiyaskodur.

Haliyle ABD'nin amacı ne Suriye halkının trajedisine son vermek ne de rejimi yıkmaktı. Bu yüzden de Esad'ı hedef alan kapsamlı bir hava saldırısından kaçındılar.

PEKİ PENTAGON'UN AYLARDIR HAZIRLIĞINI YAPTIĞI BU HAREKATIN ASIL AMACI NEYDİ?

ABD'nin füze saldırısıyla hayata geçirmeye çalıştığı üç aktörlü ve üç aşamalı planını şöyle formüle etmek mümkün. Planın ilk ayağı, Rusya ile Batı dünyasını karşı karşıya getiren küresel bir 'soğuk savaş' çıkarmak. İkinci ayak, İsrail ve Suudi Arabistan ile İran arasında bölgesel bir krizi devreye sokmak. Üçüncü ayak ise Türkiye'yi Suriye'de frenlemek için terör kartını yeniden alevlendirmek.

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