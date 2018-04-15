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ile arasındaki tartışmalı 'nde çıkan da her iki taraftan da can kaybı meydana geldi. Afganistan eyalet yönetimi sözcüsü , Lando Ghar, Nazo Ghar ve Khawna Gonday dağları bölgesinde tarafların birbirine karşılıklı ateş açtığını, olayda 6 Pakistan askeri, 1 Afgan sınır muhafızı ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 17:49
Afganistan-Pakistan sınırındaki Durand Çizgisi'nde çatışma çıktı

"" olarak bilinen, 19'uncu yüzyılda İngilizler tarafından çizilen 2 bin 400 kilometrelik sınırda çıktı. Taraflar, çatışmayla ilgili olarak birbirlerini suçladı.

ordusu halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamada, çatışmada 2 Pakistan sınır muhafızının öldüğü, 6'sının da yaralandığı belirtildi.

"ASKERLERE ATEŞ AÇILDI" İDDİASI

Açıklamada ordusu, Kurram sınırında bulunan ve bölgede örgü çalışmalarının başlatılması için hazırlıklar yapan Pakistanlı askerlere ateş açmakla suçlandı.

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Afganistan eyalet yönetimi sözcüsü ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lando Ghar, Nazo Ghar ve Khawna Gonday dağları bölgesinde tarafların birbirine karşılıklı ateş açtığını, olayda 6 Pakistan askeri, 1 Afgan sınır muhafızı ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

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Mangal, 3 Pakistan sınır muhafızının da gözaltına alındığını aktardı. Azadi Radyosuna göre, Pakistan güçleri Zazi Maiden bölgesini bombalıyor.

Peştun nüfusunu iki ayrı devlete bölen Durand Çizgisi'ni Afganistan tanımıyor.

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İKİ SINIR KAPISI YAKIN ZAMANA KADAR KAPALIYDI

İslamabad ve Kabil yönetimleri uzun yıllardır birbirini, kendi topraklarındaki militanlara göz yummakla suçluyor. Pakistan, ülkede son dönemde artan terör saldırılarının Afganistan'da faaliyet gösteren terör örgütlerinden kaynaklandığı gerekçesiyle şubat ayı ortasından bu yana 2 sınır kapısını kapalı tutuyordu. Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 20 Mart'ta sınırın tekrar açılması emrini vermişti.

Pakistan, geçen yıl haziran ayında, Afgan sınırındaki militan saldırılarının önüne geçmek için "yüksek tehlikeli alanlara" dikenli tel çekilmeye başlandığını duyurmuştu.

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Afganistan-Pakistan sınırındaki Durand Çizgisi'nde çatışma çıktı
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