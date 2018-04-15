Afganistan-Pakistan sınırındaki Durand Çizgisi'nde çatışma çıktı

"Durand Çizgisi" olarak bilinen, 19'uncu yüzyılda İngilizler tarafından çizilen 2 bin 400 kilometrelik sınırda çatışma çıktı. Taraflar, çatışmayla ilgili olarak birbirlerini suçladı.

Pakistan ordusu halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamada, çatışmada 2 Pakistan sınır muhafızının öldüğü, 6'sının da yaralandığı belirtildi.

"ASKERLERE ATEŞ AÇILDI" İDDİASI

Açıklamada Afganistan ordusu, Kurram sınırında bulunan ve bölgede dikenli tel örgü çalışmalarının başlatılması için hazırlıklar yapan Pakistanlı askerlere ateş açmakla suçlandı.

Afganistan eyalet yönetimi sözcüsü Talib Mangal ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lando Ghar, Nazo Ghar ve Khawna Gonday dağları bölgesinde tarafların birbirine karşılıklı ateş açtığını, olayda 6 Pakistan askeri, 1 Afgan sınır muhafızı ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Mangal, 3 Pakistan sınır muhafızının da gözaltına alındığını aktardı. Azadi Radyosuna göre, Pakistan güçleri Zazi Maiden bölgesini bombalıyor.

Peştun nüfusunu iki ayrı devlete bölen Durand Çizgisi'ni Afganistan tanımıyor.

ABD SURİYE’DE GÜÇ GÖSTERİSİ İÇİN BAHANE ARIYOR

İKİ SINIR KAPISI YAKIN ZAMANA KADAR KAPALIYDI

İslamabad ve Kabil yönetimleri uzun yıllardır birbirini, kendi topraklarındaki militanlara göz yummakla suçluyor. Pakistan, ülkede son dönemde artan terör saldırılarının Afganistan'da faaliyet gösteren terör örgütlerinden kaynaklandığı gerekçesiyle şubat ayı ortasından bu yana 2 sınır kapısını kapalı tutuyordu. Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, 20 Mart'ta sınırın tekrar açılması emrini vermişti.

Pakistan, geçen yıl haziran ayında, Afgan sınırındaki militan saldırılarının önüne geçmek için "yüksek tehlikeli alanlara" dikenli tel çekilmeye başlandığını duyurmuştu.