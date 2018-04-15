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da 11 korucu hayatını kaybederken, sonrasında çıkan da 4 militanı öldürüldü

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 16:27 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 16:28

'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sançarak ilçesinde militanlarının korucu karakoluna saldırdığı bildirildi.

Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, yaptığı açıklamada, militanların, Sançarak'ın Tagay Hoca bölgesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 11 korucunun hayatını kaybettiğini söyledi.

BÖLGEYE TAKVİYE GÜÇLER SEVKEDİLDİ

da 2 korucunun yaralandığını kaydeden Amani, saldırının ardından çıkan da 4 örgüt üyesinin de öldürüldüğünü belirtti. Amani, takviye birliklerin bölgeye ulaşmasıyla militanların kaçtığını aktardı.

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Afganistan'da Taliban saldırısı
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