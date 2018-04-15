Afganistan'da Taliban saldırısı

Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sançarak ilçesinde Taliban militanlarının korucu karakoluna saldırdığı bildirildi.

Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, yaptığı açıklamada, militanların, Sançarak'ın Tagay Hoca bölgesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 11 korucunun hayatını kaybettiğini söyledi.

BÖLGEYE TAKVİYE GÜÇLER SEVKEDİLDİ

Saldırıda 2 korucunun yaralandığını kaydeden Amani, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 örgüt üyesinin de öldürüldüğünü belirtti. Amani, takviye birliklerin bölgeye ulaşmasıyla militanların kaçtığını aktardı.