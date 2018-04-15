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'nun Türkiye raporu açıklık kazandı: ilk kez...

'nun 17 nisan tarihinde yayımlayacağı aday ülkelerle ilgili rapor açıklık kazandı. Yayınlanacak raporda Türkiye'yi ilgilendiren bölümde Fetullahçı Terör Örgütü () Avrupa Komisyonu'nda ilk kez terör örgütü olarak tanımlandı.

Giriş Tarihi: 15.4.2018 11:28
Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporu açıklık kazandı: FETÖ ilk kez...

Raporda, 2017 yılında Türk ekonomisinin ciddi bir büyüme yakaladığı, büyümenin de işsizlik oranı üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin 3 buçuk milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığına vurgu yapılarak bu konuda için stratejik önemde bir görev üstlendiği yazdı.

FETÖ'YÜ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL ETTİLER

NTV'nin haberine göre ilk defa bir terör örgütü olarak tanımlandı. Ayrıca Ankara'nın demokratik kurumlarını korumak amacıyla almış olduğu önlemlerin de meşru olduğu ifade edildi.

Temel hak ve özgürlükler alanındaki eksikliklere de dikkat çeken raporunda, olaganüstü hale son vermenin önemine de vurgu yapıldı.

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Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporu açıklık kazandı: FETÖ ilk kez...
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