Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporu açıklık kazandı: FETÖ ilk kez...

Raporda, 2017 yılında Türk ekonomisinin ciddi bir büyüme yakaladığı, büyümenin de işsizlik oranı üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin 3 buçuk milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığına vurgu yapılarak bu konuda AB için stratejik önemde bir görev üstlendiği yazdı.

FETÖ'YÜ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL ETTİLER



NTV'nin haberine göre ilk defa FETÖ bir terör örgütü olarak tanımlandı. Ayrıca Ankara'nın demokratik kurumlarını korumak amacıyla almış olduğu önlemlerin de meşru olduğu ifade edildi.



Temel hak ve özgürlükler alanındaki eksikliklere de dikkat çeken Avrupa komisyonu raporunda, olaganüstü hale son vermenin önemine de vurgu yapıldı.