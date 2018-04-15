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’da cilerle arasında çatışma: 51 gözaltı

’da hükümet karşıtı protestolarda cilerle arasında çatışma çıktı. Yaşanan arbedede polis 51 göstericiyi gözaltına aldı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 21:47 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 21:51
Fransa’da göstericilerle polis arasında çatışma: 51 gözaltı
'da hükümet karşıtı lerde göçmenlere destek amacı ile toplanan protestoculara müdahale etti. Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Yaşanan olaylarda 51 kişi gözaltına alındı. Polisin, sorgusu yapılan göstericilerden bazılarını serbest bırakırken 17 kişiyi gözaltında tuttuğu belirtildi.
Yaklaşım 2 bin kişinin katıldığı gösteriler sonrası olay yerinden uzaklaşan protestocular çevredeki banka şubelerine, emlak ofislerine, sigorta şirketleri ile telefon satışı yapan bazı mağazalara saldırdı. Gösterilerden sonra yapılan açıklamalarda, göstericilerin maddi olarak çok büyük bir zarara yol açtığı kaydedildi.
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Fransa’da göstericilerle polis arasında çatışma: 51 gözaltı
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