Suriye
'ye müdahale için ilk sinyali Twitter mesajıyla vererek tepkilere neden olan ABD Başkanı Donald Trump
, operasyonun sonucuyla ilgili ilk mesajını da Twitter üzerinden verdi. Trump, "Mükemmel bir operasyon yaptık. Fransa
ve İngiltere
'ye gösterdikleri irade ve askeri destek için teşekkür ederim. Bundan daha iyi bir sonuç olamazdı. Görev tamamlandı" dedi. Trump, saldırının başladığını ise Beyaz Saray
'da yaptığı "Kısa bir süre önce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatörü Beşar Esad
'ın kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yönelik kesin bir saldırı yapmaları için talimat verdim. İngiltere ve Fransa ile birlikte ortaklaşa bir operasyon şu anda başlamış durumda" sözleriyle duyurdu. 'RUSYA KARAR VERMELİ'
Duma'daki kimyasal silah saldırısında masum birçok insanın acı bir şekilde hayatını kaybettiğini dile getiren Trump, "Bunlar bir canavarın işlediği suçlar. Bugünkü adımımız, kararlı bir caydırıcılık cevabı. Suriye rejimi kimyasal unsurları kullanmayı bırakıncaya kadar (İngiltere ve Fransa'yla bu askeri karşılığı sürdürmeye hazırız. Bugün suçlu Esad rejimine en çok ekipman, finans sağlayan ve destek veren İran ve Rusya
'ya mesajım var. Ne tür bir millet, masumları kitlesel olarak katleden bir suçluyla bağlantılı olmak ister ki? Toplumlar, dostluklarını sürdürdükleri ülkelerle değerlendirilir. Rusya, şu anki karanlık yolda devam mı edeceğine, yoksa medeni milletlerle istikrar ve barış için bir güç mü olacağına karar vermelidir" dedi.