Halkını zehirleyen Esad’a 105 füzeyle gözdağı

ABD Başkanı Donald Trump
'ın " Bekle Rusya
! Füzelerimiz geliyor" tweet'iyle Dünya'yı "ABD-Rusya savaşı mı çıkacak" endişesine sevk eden askeri operasyon önceki gün sabaha karşı yapıldı. Türkiye saatiyle 04.00'te (ABD saatiyle 21.00) başlayan ve bir saat süren operasyonda Akdeniz'deki Amerikan ve Fransız savaş gemilerinden 1 saat içinde 105 Tomahawk füzesi belirlenen hedeflere ateşlendi. KIBRIS'TAN 4 TORNADO KALKTI
Kıbrıs Rum kesiminde üssü bulunan İngiltere de harekata Storm Shadow (Gölge Fırtına) yüklü 4 Tornado savaş uçağı kaldırarak katıldı. İngiltere Savunma Bakanlığı, Tornado'ların Humus'un batısındaki eski bir füze üssünü vurduğunu duyurdu. Fransa Hava Kuvvetleri de Rafale tipi savaş uçakalrını havalandırdı. Trump'ın açıklamasından sonraki dakikalarda basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanlığı Pentagon yetkilileri kimyasal ve biyolojik silahların üretilmesiyle ilgili olduğu söylenen Şam
'daki Cemeyre Bilimsel Araştırma Merkezi, Humus'un batısındaki kimyasal silah depo tesisleri ve önemli bir emir komuta merkezinin vurulduğunu duyurdu. 'ŞİMDİLİK BİR DEFALIK'
Operasyonda ayrıca Dera'da 89'uncu Tugay olarak bilinen İran'a bağlı hedefler, Suveyda'da Halhala Havaalanı ve Dera'nın İzra bölgesinde belirlenen noktaların vurulduğu öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı operasyonda Tartus ve Hmeymi'deki Rus üslerine füze isabet etmediğini açıkladı.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dundorf operasyon sonrası gazetecilere brifing verdi. Mattis operasyonun Beşar Esad
'a güçlü bir mesaj vermeye yönelik bir defalık vuruş olduğunu söyledi. Mattis "Katil yardımcılarına net bir mesaj gönderen kararlı bir eylem düzenlendi. Gerisinin gelmesi Esad'ın gelecekte daha çok silah kullanıp kullanmayacağıyla alakalı. Operasyon orantılı ancak ağır. Bu yıl geçen yılki operasyona göre iki katından biraz üzerinde silah kullandık" dedi. Orgeneral Dundorf ise "Vurulan hedeflerden biri Humus'un batısında sarin gazının ana yeri ve öncül üretim tesisiydi. İran ve Rusya ile herhangi bir koordinasyon yapmadık. Ancak Rus kuvvetlerinin zarar görmemesi amacıyla Rusya ile kuvvetlerin ayrışması için kurulu olan iletişim hattı üzerinden görüştük" dedi. SARAYINI KORUYAN ÜS DE VURULDU
Hama, Humus, Dera ve Süveyda'da Esad'ın askeri noktalarını vuran ABD, İngiltere ve Fransa, Şam'da da birçok kritik hedefe füzeler ateşledi. Şam'da vurulan noktalardan en dikkat çekeni ise Kasyon Dağı'ndaki hava savunma üssü oldu. Bu üs hem 1 kilometre uzaklıktaki Esad'ın sarayını, hem de Şam'ı korumak için oluşturulmuştu. Şam'da ayrıca Cumhuriyet muhafızlarının bulunduğu 105'inci Tugay Karargahı da hedef alındı. İRANLILAR KULLANIYORDU
Diğer yandan Dumayr ve Meza Askeri Havaalanları, Şam Uluslararası Havaalanı çevresi, 115'inci Uzun Menzilli Füzeler Tugayı ve 41'inci Özel Kuvvetler Tugayı da vuruldu. Kisve ve Doğu Kalamon bölgesindeki askeri noktalar da hedef alındı. Özellikle Doğu Kalamon bölgesindeki askeri üstlerde İranlı askerler ve Hizbullah militanlarının bulunduğu öğrenildi. Vurulacak hedeflerin Esad rejimi tarafından önceden boşaltıldığı öğrenildi. ÖNCEKİ SALDIRILARA SESSİZ KALDILAR!
Suriye rejim güçleri, Doğu Guta'ya aralıklarla düzenlediği ağır bombardımanla DEA Ş'la mücadele bahanesiyle çoluk çocuk demeden binden fazla insanı katletti. Geçen ay 12 gün aralıksız süren katliamın görüntülerine sessiz kalan dünya, Türkiyeİran ve Rusya liderlerinin Suriye'nin geleceğiyle ilgili 4 Nisan'da Külliye'de düzenlenen 3'lü zirveden 10 gün sonra harekete geçebildi.