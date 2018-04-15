Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ‘Harekât hem meşru hem doğru’

‘Harekât hem meşru hem doğru’

Giriş Tarihi: 15.4.2018
‘Harekât hem meşru hem doğru’
İngiltere Başbakanı Theresa May, askeri operasyonla ilgili "En yakın müttefiklerimizle askeri harekatın hem meşru hem de doğru olduğuna yönelik görüş birliğine vardık." değerlendirmesinde bulundu. May, Başbakanlık ofisinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi;
Harekatın amacı 'yi kullanmaktan caydırmak. Esad rejiminin kararlılığımızdan şüphesi olmasın. Duma'da 75 kişinin öldüğü saldırıda bütün kanıtlar kimyasal silah kullanımında sorumlunun rejim olduğuna işaret ediyor. Rejimin kimyasal silah kullanmaması için mümkün olan her diplomatik kanalı kullandık. Ancak çabalarımız tekrar tekrar hem sahada hem de Birleşmiş Milletler'de akim kaldı. Ağustos 2013'te 'ın doğusunda düzenlenen sarin gazı saldırısının ardından 'nın, Suriye'nin kimyasal silah programını tasfiye sözü verdi. Ancak bu söz yerine getirilmedi.

'SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ'
Acil kabine toplantısında ülkenin güvenlik bürokrasisinin tavsiyelerini de değerlendirerek Suriye'ye yönelik güç kullanma kararı aldık. Bu, iç savaşa müdahil olmak değil. Rejim değişikliği hakkında da değil. Harekat "sınırlı ve hedefli. Bu ortak eylem, uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımına seyirci kalmayacağına ve tolere etmeyeceğine dair açık bir mesaj veriyor.

'ZAMAN DARDI, ONAY ALMADIK'
Askeri müdahale için niçin parlamentodan onay almadığının sorulması üzerine de May, buna gerekçe olarak zaman darlığını gösterdi. Pazartesi günü parlamentoyu bilgilendirip milletvekillerinin sorularını yanıtlayacağını ifade eden May, herhangi bir oylama sözü vermekten kaçındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Harekât hem meşru hem doğru’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN