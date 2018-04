‘Harekât hem meşru hem doğru’

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere Başbakanı Theresa May,askeri operasyonla ilgili"En yakın müttefiklerimizleaskeri harekatın hemmeşru hem de doğru olduğunayönelik görüş birliğinevardık." değerlendirmesindebulundu. May, Başbakanlık ofisindedüzenlediği basın toplantısındaşunları söyledi;Harekatın amacı Suriye 'yi kimyasal silah kullanmaktan caydırmak.Esad rejiminin kararlılığımızdanşüphesi olmasın. Duma'da75 kişinin öldüğü saldırıda bütünkanıtlar kimyasal silah kullanımındasorumlunun rejim olduğuna işaretediyor. Rejimin kimyasal silahkullanmaması için mümkünolan her diplomatik kanalıkullandık. Ancak çabalarımıztekrar tekrar hemsahada hem de BirleşmişMilletler'de akim kaldı.Ağustos 2013'te Şam 'ındoğusunda düzenlenensarin gazı saldırısınınardından Rusya 'nın,Suriye'nin kimyasal silah programınıtasfiye sözü verdi. Ancak bu sözyerine getirilmedi.Acil kabine toplantısındaülkenin güvenlik bürokrasisinintavsiyelerini de değerlendirerekSuriye'ye yönelik güç kullanmakararı aldık. Bu, iç savaşa müdahilolmak değil. Rejim değişikliği hakkındada değil. Harekat "sınırlı vehedefli. Bu ortak eylem, uluslararasıtoplumun kimyasal silah kullanımınaseyirci kalmayacağına ve tolereetmeyeceğine dair açık bir mesajveriyor.Askeri müdahale için niçin parlamentodanonay almadığınınsorulması üzerine de May, bunagerekçe olarak zaman darlığınıgösterdi. Pazartesi günü parlamentoyubilgilendirip milletvekillerininsorularınıyanıtlayacağını ifade edenMay, herhangi bir oylamasözü vermekten kaçındı.