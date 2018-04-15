‘Harekât hem meşru hem doğru’

İngiltere Başbakanı Theresa May,
askeri operasyonla ilgili
"En yakın müttefiklerimizle
askeri harekatın hem
meşru hem de doğru olduğuna
yönelik görüş birliğine
vardık." değerlendirmesinde
bulundu. May, Başbakanlık ofisinde
düzenlediği basın toplantısında
şunları söyledi;
Harekatın amacı Suriye
'yi kimyasal silah
kullanmaktan caydırmak.
Esad rejiminin kararlılığımızdan
şüphesi olmasın. Duma'da
75 kişinin öldüğü saldırıda bütün
kanıtlar kimyasal silah kullanımında
sorumlunun rejim olduğuna işaret
ediyor. Rejimin kimyasal silah
kullanmaması için mümkün
olan her diplomatik kanalı
kullandık. Ancak çabalarımız
tekrar tekrar hem
sahada hem de Birleşmiş
Milletler'de akim kaldı.
Ağustos 2013'te Şam
'ın
doğusunda düzenlenen
sarin gazı saldırısının
ardından Rusya
'nın,
Suriye'nin kimyasal silah programını
tasfiye sözü verdi. Ancak bu söz
yerine getirilmedi. 'SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ'
Acil kabine toplantısında
ülkenin güvenlik bürokrasisinin
tavsiyelerini de değerlendirerek
Suriye'ye yönelik güç kullanma
kararı aldık. Bu, iç savaşa müdahil
olmak değil. Rejim değişikliği hakkında
da değil. Harekat "sınırlı ve
hedefli. Bu ortak eylem, uluslararası
toplumun kimyasal silah kullanımına
seyirci kalmayacağına ve tolere
etmeyeceğine dair açık bir mesaj
veriyor. 'ZAMAN DARDI, ONAY ALMADIK'
Askeri müdahale için niçin parlamentodan
onay almadığının
sorulması üzerine de May, buna
gerekçe olarak zaman darlığını
gösterdi. Pazartesi günü parlamentoyu
bilgilendirip milletvekillerinin
sorularını
yanıtlayacağını ifade eden
May, herhangi bir oylama
sözü vermekten kaçındı.