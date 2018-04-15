Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İsrail Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı

liderlerinden birini gözaltına aldı

Filistinlilere yönelik gözaltılar sürerken, askerleri liderlerinden Tavil'i gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 15.4.2018 11:19
İsrail Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı

askerlerinin, işgal altındaki 'da 'ın lider kadrosundan Cemal et-Tavil'i evinde gözaltına aldığı bildirildi.

Ramallah yakınlarındaki El-Bira kenti sakinlerinden görgü tanığı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait bir birliğin sabaha karşı Tavil'in evine baskın yaptığını söyledi.

Askerlerin evde yaptığı aramanın ardından Hamas'ın Batı Şeria'daki lider kadrosundan Tavil'i gözaltına aldığı ifade edildi

Batı Şeria'daki Hamas'ın lider kadrosundan olduğu belirtilen Tavil, İsrail tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tavil ayrıca İsrail'in 1992'de Hamas Hareketi'nden Güney 'a sürgün edilen 416 kişi arasında bulunuyordu. Batı Şeria'daki direnişin önemli şahsiyetlerinden biri kabul edilen Tavil 2006 yılında Bira kenti Belediye Başkanlığı'na seçilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail Hamas liderlerinden birini gözaltına aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN