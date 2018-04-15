Kenya’daki yavru filler öksüz kaldı

Kenya'da filleri korumak için büyük çaba gösteren ve fillerin anası olarak anılan Daphne Sheldrick, 83 yaşında öldü. Sheldrick, birçoğu annesi kaçak avcılar tarafından öldürülen ya da kapana kısılan 230'dan fazla fil yavrusunun hayatta kalması için büyük çaba sarf etmişti. Yavru filleri geliştirdiği sütlü mamayla büyüten Sheldrick, yetim fillere yönelik çalışmalarıyla ünlü oldu. Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Daphne Sheldrick'in ölüm haberi, Kenya merkezli vahşi yaşam organizasyonu Wildlife Trust tarafından duyuruldu.

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