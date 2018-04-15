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’daki ler öksüz kaldı

Giriş Tarihi: 15.4.2018
Kenya’daki yavru filler öksüz kaldı

'da filleri korumak için büyük çaba gösteren ve fillerin anası olarak anılan , 83 yaşında öldü. Sheldrick, birçoğu annesi kaçak avcılar tarafından öldürülen ya da kapana kısılan 230'dan fazla fil yavrusunun hayatta kalması için büyük çaba sarf etmişti. leri geliştirdiği sütlü mamayla büyüten Sheldrick, yetim fillere yönelik çalışmalarıyla ünlü oldu. Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Daphne Sheldrick'in ölüm haberi, Kenya merkezli vahşi yaşam organizasyonu Wildlife Trust tarafından duyuruldu.

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Kenya’daki yavru filler öksüz kaldı
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