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, Venezuela hükümetine karşı acımasız olacak

Devlet Başkanı Santos, Venezuelalı göçmenlere karşı her zaman cömert olduklarını fakat sadece 'ya değil tüm bölgeye zarar verdiğini belirttiği Venezuela hükümetine karşı acımasız olacaklarını ifade etti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 08:27 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 08:28
Kolombiya, Venezuela hükümetine karşı acımasız olacak

Devlet Başkanı , Venezuela hükümetinin sadece Kolombiya'ya değil tüm bölgeye zarar verdiğini belirterek, bu ülke yönetimine karşı acımasız olacaklarını söyledi.

Santos, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Amerikalar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, komşu ülkedeki siyasi ve ekonomik krizden en çok etkilenen ülkenin Kolombiya olduğunu vurguladı.

Kolombiya'ya göç eden Venezuelalılara karşı her zaman cömert olduklarını ve bu şekilde davranmaya devam edeceklerinin altını çizen Santos, "Fakat sadece Kolombiya'ya değil tüm bölgeye zarar veren bu ülkenin zalim rejimine karşı acımasız olacağız." dedi.

Juan Manuel Santos, bu ülkede düzenlenecek seçimlerin sonuçlarını da tanımayacaklarını açıkladı.

Kolombiya'nın, Venezuelalıların haklarını geri alması için uğraştığını dile getiren Santos, bu ülkelerine de ülkesinin bu çabalarına destek vermeleri çağrısında bulundu.

SURİYE'DE ESED REJİMİNE KINAMA

Esed rejiminin Doğu Guta'daki sivilleri kimyasal silahla hedef almasına tepki gösterdiklerini hatırlatan Santos, "Bir kez daha bu saldırı şiddetle kınamam gerekiyor." ifadesini kullandı.

EKVADOR'A DESTEK

Ekvador'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin barış anlaşmasını kabul etmeyen unsurlarınca kaçırılan ikisi gazeteci üç kişinin bu grup tarafından öldürülmesini de kınayan Santos, Ekvador'a "zor zamanlarında" destek verdiklerini yineledi.

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Kolombiya, Venezuela hükümetine karşı acımasız olacak
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