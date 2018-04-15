Rusya: 71 füze engellendi

Rusya
Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Esed rejimine yönelik operasyonda kullandığı 105 güdümlü füzeden 71'nin Suriye
hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini savundu.
Rudskoy, Moskova'da düzenlediği brifingde ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Operasyonda ABD ve müttefiklerinin 105 güdümlü füze kullandığını aktaran Rudskoy, "Çoğunluğu Rus üretimi olan Suriye hava savunma sistemleri aracılığıyla hava ve denizden atılan füzelere başarılı bir şekilde karşılık verildi. 71 güdümlü füze engellendi" diye konuştu.
Operasyonda Suriye'ye ait askeri hava üslerinin zarar görmediğini iddia eden Rudskoy, üslere atılan füzelerin imha edildiğini belirtti. 'S-300 VERECEĞİZ'
Rudskoy, Suriye'ye yeniden S-300 hava savunma füze sistemleri verilmesini gündemlerine almayı düşündüklerini de ifade etti.