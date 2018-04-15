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'da dilinde yazılmış taş yazıtlar bulundu

'ın kuzeyinde, toplu mezar yerlerinin bulunduğu Sedeinga nekropolünde, 'nın en eski yazılı dili olan diliyle yazılmış taş yazıtlar ortaya çıkarıldı. Sedeinga nekropolünde bulunan yazıtların çoğunlukla "cenaze metinleri" olduğu belirlendi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 22:58
Sudan'da Meroitik dilinde yazılmış taş yazıtlar bulundu

basınına göre taş yazıtları, 1999'dan bu yana Sudan'da kazı çalışmaları yapan Fransız Arkeolog Vincent Francigny tarafından tespit edildi.

Araştırmaların ilk sonucunda dilinde yazılan taş yazıtların çoğunlukla "cenaze metinleri" olduğu belirlendi.

BİRÇOK KONUYA IŞIK TUTACAK

Konuya ilişkin kendi sitesinde açıklama yapan Arkeolog Francigny, Meroitik dilinin, 'daki en eski yazılı dil olduğunu ve ortaya çıkarılan bu taş yazıtların birçok konuya ışık tutacağını vurguladı.

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Meroitik dil, Sudan'da Meroitik devirde (yaklaşık MÖ 300- MS 400 yılları arasında) konuşulmuş ve şu anda kullanılmayan bir dildir.

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Sudan'da Meroitik dilinde yazılmış taş yazıtlar bulundu
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