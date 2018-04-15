Sudan'da Meroitik dilinde yazılmış taş yazıtlar bulundu

Sudan basınına göre taş yazıtları, 1999'dan bu yana Sudan'da kazı çalışmaları yapan Fransız Arkeolog Vincent Francigny tarafından tespit edildi.

Araştırmaların ilk sonucunda Meroitik dilinde yazılan taş yazıtların çoğunlukla "cenaze metinleri" olduğu belirlendi.

BİRÇOK KONUYA IŞIK TUTACAK

Konuya ilişkin kendi sitesinde açıklama yapan Arkeolog Francigny, Meroitik dilinin, Afrika'daki en eski yazılı dil olduğunu ve ortaya çıkarılan bu taş yazıtların birçok konuya ışık tutacağını vurguladı.

Meroitik dil, Sudan'da Meroitik devirde (yaklaşık MÖ 300- MS 400 yılları arasında) konuşulmuş ve şu anda kullanılmayan bir dildir.