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'da grev devam edecek

Fransız ulusal havayolu şirketi 'da devam eden kademeli grev nedeniyle şirketin yarınki uzun mesafe uçuşlarının yüzde 45'inin iptal edileceği açıklandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 16:55
Air France'da grev devam edecek

Fransız ulusal havayolu şirketi 'da grev nedeniyle yarınki uzun mesafe uçuşların yüzde 45'inin iptal edileceği duyuruldu. Air France yönetiminin yazılı açıklamasında, sendika yönetimlerinin yarın ve çarşamba günü için grev kararı aldığı hatırlatılarak "Uzun mesafeli uçuşların yüzde 45'inin, çıkışlı orta mesafeli uçuşların yüzde 35'inin ve iç hat seferlerinin yüzde 20'sinin iptal edileceği" belirtildi.

GREVE KATILIM ORANININ DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Greve katılım oranının düşmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, seferlerde düzensizlik ve gecikmelerin de olabileceği bilgisi verildi.

Air France'da pilotlar, kabin ve yer hizmetleri çalışanlarının üyesi olduğu 11 sendika tarafından, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücretlere yüzde 6 artış talebiyle 22 Şubat, 23 ve 30 Mart, 3, 7, 10 ve 11 Nisan'da düzenlenen grevler kademeli olarak sürdürülüyor.

Cuma günü şirket yönetimiyle bir araya gelen sendika temsilcileri, görüşmeden sonuç alınamadığını belirterek yarın ve çarşamba günü ayrıca 23 ve 24 Nisan günlerinde greve gidileceğini açıklamıştı.

Air France yönetimi, 7 günlük grevin şirkete 170 milyon avro zarar ettirdiğini açıklamıştı.

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Air France'da grev devam edecek
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