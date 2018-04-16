Batı, Astana ve Ankara sürecine katılmalı

ABD, İngiltere
ve Fransa
'nın Suriye
'de Esad rejimine ait kimyasal silah tesislerinin vurulmasının ardından koalisyonun bir sonraki adımının ne olacağı, uluslararası kamuoyunun en sıcak gündem maddesini oluşturuyor. Bu soruları Euronews'a cevaplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un savunma danışmanı, emekli Tuğgeneral Dominique Trinquand, "Rusya
Esad'ın kazanan olarak geri gelmesine izin verdi. Oysa dört yıl önce böyle bir durum söz konusu değildi. Bu sefer Suriye'nin geleceği Rusya, İran
ve Türkiye
'nin sayesinde şekillenecek. Gerilimin artması savaşı ülke dışına taşıracaktır ve bunun Putin'e hiçbir yararı yok. Bu gerilimin engellenmesi için bütün önlemler alındı" değerlendirmesinde bulundu. YENİ TASARI YOLDA
Trinquand, "Şimdi Suriye'nin geleceği dış aktörler tarafından belirlenecek. Onlar kısa süre önce Astana ve Ankara
'da bir araya geldi. Rusya, Türkiye, İran ve tabii ki Suriye'nin katılımıyla bu olacak. Bu sürece Suriye'nin yeniden inşası için rol alacak olan Batılı ülkelerin de katılmasını bekliyoruz" dedi. Bu arada Fransa'daki Liberation gazetesi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, BM
Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarının araştırılması çağrısını içeren yeni bir tasarı sunduğunu bildirdi. Yeni tasarıda, insani yardım karşısındaki engellerin kaldırılması ve ateşkes çağrıları yer alırken, Şam'dan ön koşulsuz olarak BM'deki barış görüşmelerine 'iyi niyetli ve yapıcı' katılım talep ediliyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise Batı ile siyasi ilişkileri geliştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını, öte yandan BMGK'daki yeni tasarı üzerinde uzlaşmanın çok zor olduğu yorumunu yaptı. ALMANYA'DAN 'ZEYTİN DALI'
ABD, İngiltere ve Fransa'nın ortak askeri operasyonuna destek veren Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Operasyon gerekliydi" derken, Alman muhalefetindeki Hür Demokrat Parti (FPD) Genel Başkanı Christian Lindner, diplomatik çözümden yana olduğu mesajını vererek, Suriye'de çözüm için Rusya ve Türkiye ile diyalogun kopartılmaması gerektiğini vurguladı. ?PUTİN'DEN İŞBİRLİĞİ MESAJI
29. Arap Birliği zirvesi dün Suudi Arabistan
'ın doğusunda yer alan Zahran kentinde bir araya geldi. Zirveye ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenlediği ortak operasyon damga vurdu. Operasyonu destekleyen Katar Emiri Tamim el Tani, haziranda bir yılı dolduracak Körfez krizini protesto amacıyla zirveye katılmazken, toplantı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
birliğe hitaben işbirliği mesajı yayımladı. Putin mesajında, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın yenilgisinden sonra bölgede siyasi çözüm ve yapılanma süreçlerine Arap Birliği ile yardımcı olabileceklerini söyledi. 65 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Doğu
Guta bölgesinde muhaliflerin son kalesi Duma ilçesinden tahliyelerde sona yaklaşıldı. Doğu Guta
'dan hareket eden 22'nci tahliye konvoyu Fırat Kalkanı bölgesine giriş yaptı. Tahliyelerle ülkenin kuzeyindeki bölgelere çıkmak zorunda kalan Doğu Gutalıların sayısı 65 bini geçti. Suriye rejiminin resmi haber ajansı SANA ise, operasyondan saatler sonra yaptığı açıklamada rejim güçlerinin Doğu Guta'yı tamamen ele geçirdiklerini ileri sürdü. Yayımlanan haberde muhaliflerin son sığınağı olan Duma'nın temizlendiği iddia edildi. SANA ayrıca, Suriye'ye yönelik füze saldırısı sırasında vurulduğu belirtilen tesislerden birinin "kanser ilaçları araştırma merkezi" olduğunu öne sürdü.