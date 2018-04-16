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: Suriye'den çekilmekte kararlıyız

'un "ABD Başkanı 'ı, Suriye'de kalması gerektiği konusunda ikna ettik" sözlerinin ardından 'dan açıklama geldi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 06:55 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 06:56
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız

Başkan 'ın, Suriye'deki Amerikan askerlerini evlerine döndürme kararlılığında olduğunu belirten Sözcüsü Sarah Sanders, "ABD'nin Suriye'deki misyonu değişmedi. Başkan Trump, ABD kuvvetlerinin olabilen en kısa sürede eve dönmelerini istediği konusunda çok açık konuştu" dedi.

Sanders, 'un bazı Fransız televizyon kanallar ve radyolarında yayınlanan söylemlerinden sonra yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'de bulunmamızın nedeni IŞİD ile mücadeledir. IŞİD'i tamamen ezmek ve geri dönüşünü engelleyecek koşulları yaratmakta kararlıyız. Ayrıca, bölgesel müttefiklerimizin ve ortaklarımızın bölgeyi güvence altına almak için hem askeri hem de finansal olarak daha fazla sorumluluk almalarını bekliyoruz" dedi.

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Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
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