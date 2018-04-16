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Ay’da a başlıyor

Ay’da yapıp, ipekböceği yetiştirecek. in ürettiği oksijeni ipekböcekleri tüketecek. İpekböceğinin çıkardığı karbondioksitle bitkiler fotosentez yapacak

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018
Çin Ay’da tarıma başlıyor
bu yıl sonunda Ay'da bitki yetiştirmeyi deneyeceklerini açıkladı. Aralık ayında Ay yüzeyine inmesi planlanan "Chang'e-4" isimli aracı ve hardalgillerden çiçekli bir bitki olan "farekulağı teresi" taşıyacak. Bu iki bitkinin yanı sıra Ay'ın karanlık yüzeyindeki deney alanlarına ipekböcekleri yerleştirilecek. Yaklaşık 18 santimetre büyüklüğünde özel bir alüminyumdan yapılmış saksılar ve bir tüple Ay yüzeyine yerleştirilecek patates ve farekulağı tereleri, oksijen üretecek. Bu bitkilerin ürettiği oksijeni de ipekböcekleri tüketecek ve ipekböceğinin ortaya çıkardığı karbondioksit, bitkiler için tekrar fotosentez yapma kaynağı oluşturacak. Güneş ışığının miktarını ayarlayabilen özel tüpler aynı zamanda nem ve ortam sıcaklığını da belirleyecek ve bitkilerin durumunu dünyadaki uzmanlara anlatan raporlar gönderecek. ve ABD'den sonra Ay'a çıkan üçüncü ülke olan Çin'de deneyi yürüten ekibin başındaki isim Profesör Liu Hanlong "Deneyimiz, Ay'da uzun süreli bir yerleşim için bilgi edinmemizi sağlayabilir" dedi. Hanlong "Patatesi seçmemizin sebebi, bu bitkinin önümüzdeki yıllarda gerçekleşebilecek uzun uzay yolculuklarında, astronotlar için önemli bir besin kaynağı olabileceğini düşünmemiz" dedi.
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Çin Ay’da tarıma başlıyor
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