Ermenistan'da Sarkisyan'a karşı gösteriler sürüyor

Ülkenin yeni başbakanı olması beklenen eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a karşı olan binlerce kişi, başkent Erivan'da ana caddeleri trafiğe kapattı.

YOLLARI TRAFİĞE KAPATTILAR

Yola oturan muhalefet destekçileri trafik akışına engel olurken, bazı göstericilerin çöp bidonları ve banklarla barikatlar kurdukları bildirildi.

Parlamento binasına doğru yürüyüşe geçen hükümet karşıtlarına, polisin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale ettiği ve çıkan olaylarda yaralananların olduğu kaydedildi.

SARKİSYAN'IN BAŞBAKANLIĞI YARIN ONAYLANACAK

İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi (ECP) tarafından aday gösterilen Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevinin yarın onaylanması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI'NIN YETKİLERİ KISITLANDI

Ermenistan'da yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına geçen ay Armen Sarkisyan seçilmişti. Armen Sarkisyan, geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı.

Ülkede yeni yönetim sisteminde başbakanın yetkileri cumhurbaşkanından daha fazla olacak.