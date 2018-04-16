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'da Sarkisyan'a karşı gösteriler sürüyor

'da eski Cumhurbaşkanı 'ın lığa aday gösterilmesine karşı sokağa dökülen binlerce kişi ile polis arasında çıkan olaylarda yaralananların olduğu bildirildi. Parlamento binasına doğru yürüyüşe geçen hükümet karşıtlarına, polisin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale ettiği öğrenildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 18:37 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 18:44
Ermenistan'da Sarkisyan'a karşı gösteriler sürüyor

Ülkenin yeni ı olması beklenen eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a karşı olan binlerce kişi, başkent Erivan'da ana caddeleri trafiğe kapattı.

YOLLARI TRAFİĞE KAPATTILAR

Yola oturan muhalefet destekçileri trafik akışına engel olurken, bazı göstericilerin çöp bidonları ve banklarla barikatlar kurdukları bildirildi.

Parlamento binasına doğru yürüyüşe geçen hükümet karşıtlarına, polisin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale ettiği ve çıkan olaylarda yaralananların olduğu kaydedildi.

SARKİSYAN'IN BAŞBAKANLIĞI YARIN ONAYLANACAK

İktidardaki Cumhuriyetçi Partisi (ECP) tarafından aday gösterilen 'ın başbakanlık görevinin yarın onaylanması bekleniyor.

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CUMHURBAŞKANI'NIN YETKİLERİ KISITLANDI

Ermenistan'da yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına geçen ay seçilmişti. Armen Sarkisyan, geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı.

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Ülkede yeni yönetim sisteminde başbakanın yetkileri cumhurbaşkanından daha fazla olacak.

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Ermenistan'da Sarkisyan'a karşı gösteriler sürüyor
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