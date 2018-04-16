Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Filistinli çocuktan İsrail ordusuna İbranice mesaj “Sizin merhametiniz yok"

Filistinli çocuktan ordusuna İbranice mesaj “Sizin merhametiniz yok"

katılan Flistinli çocuk Gazze sınırında katliam yapan ordusuna görüntülü mesaj gönderdi. Mesajda “Sizin merhametiniz yok. Osmanlı İmparatorluğunun zayıflığından sonra Filistin'e girdiniz” dedi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 11:40
Filistinli çocuktan İsrail ordusuna İbranice mesaj “Sizin merhametiniz yok

Filistinli Nada Al Khalidi, askerlerine İbranice seslendiği mesajında, "Sizin merhametiniz yok. Osmanlı İmparatorluğunun zayıflığından sonra Filistin'e girdiniz" dedi.

Büyük Geri Dönüş Yürüyüşlerinde katılan Filistinli çocuk Nada Al Khalidi, Gazze sınırındaki İsrail ordusuna İbranice'de bir görüntülü mesaj gönderdi. Nada, mesajında dönüş için geldiklerini ifade ederek, "Sizin merhametiniz yok" dedi. Nada mesajında, "Ben Nada, Kratia köyündenim. Bizler yeni nesiliz, dönüş için geldik buraya, özgürlük için geldik, haysiyet için geldik, Gazze için geldik. Siz bize ateş açıyorsunuz, siz bizi öldürüyorsunuz. Sizin merhametiniz yok, Osmanlı İmparatorluğunun zayıflığından sonra Filistin'e girdiniz. Birleşmiş Milletler 194 kararına göre köyüme geri dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Filistinli çocuktan İsrail ordusuna İbranice mesaj “Sizin merhametiniz yok"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN