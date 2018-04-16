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Husiler'den 'a füze saldırısı

'ın, 'deki Husiler tarafından atılan bir yi Necran kenti üzerinde havada imha ettiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 00:13 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 00:16
Husiler'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı

El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, Hava Savunma Kuvvetleri, tarafından atılan füzeyi sınırdaki Necran kenti üzerinde etkisiz hale getirdi.

Husilere ait El-Mesire kanalında yer alan haberde ise harekete bağlı "Füze Kuvvetleri" tarafından Necran'daki elektrik santraline fırlatıldığı iddia edildi.

Husiler tarafından son fırlatılan füze ile 5 gün içinde Suudi Arabistan'a atılan balistik füze sayısı 6'ya yükseldi.

Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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Husiler'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı
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