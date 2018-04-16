Macar Soros, Macaristan'ın cezalandırılması için Brüksel'de...

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısına katılan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Soros'un, ülkesinde 8 Nisan'da düzenlenen genel seçim sonuçlarını kabul etmediğini ve Macaristan'ın cezalandırılması için girişimlerde bulunduğunu öne sürdü.

"SOROS SEÇİM SONUÇLARINI KABUL ETMEK İSTEMİYOR"

Macarların seçimde göçe karşı çıkan ve Macarların güvenliğini ön plana çıkaran Macar Yurttaş Partisini (Fidesz) desteklediğini savunan Szijjarto, ''George Soros, Macaristan'daki seçim sonuçlarını kabul etmek istemiyor. Soros, Brüksel'de AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüşüyor. Her ikisi de aşırı derecede göçmen taraftarı ve Macar hükümetinin göçmen politikasının düşmanları.'' diye konuştu.

FİDESZ-KDNP KOALİSYONU OYLARIN YÜZDE 49'UNU ALDI

Seçim sonuçlarına göre, iktidardaki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu oyların yüzde 49'unu, Jobbik yüzde 19'unu, Macaristan Sosyalist Parti - Macaristan için Diyalog Partisi (PM) yüzde 11'ini, Yeşiller Partisi (LMP) yüzde 7'sini, Demokratik Koalisyonu ise yüzde 5'ini alarak mecliste temsil hakkı kazanmıştı.

SEÇİMİN ANA KONUSU SIĞINMACILAR VE İSLAM

Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da seçim kampanyalarının ana konusu sığınmacılar ve İslam oldu.