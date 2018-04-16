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Macron'dan flaş açıklama: "Amerikalıları 'de kalmaya biz ikna ettik"

Cumhurbaşkanı , 'yi 'deki birliklerini çekme kararından kendilerinin vazgeçirdiğini kaydederek, "Harekatın sadece üretim merkezleriyle sınırlı kalmasını sağladık." dedi. rejiminin kimyasal kapasitesinin yok edildiğini iddia eden Macron, "Biz bu operasyon ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık. Türkler kimyasal saldırıyı kınadılar ve ardından operasyonu desteklediklerini söylediler" diye konuştu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 23:43 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 01:57
Macron'dan flaş açıklama: Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik

Macron, BFMTV ve Mediapart tarafından canlı olarak yayınlanan özel programda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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, "('de) Askeri planda operasyonu başarıyla tamamladık ve üretimi yapılan ve geliştirilen 3 merkez hedef alındı. Bir merkez ve İngiliz güçleri, biri ABD ve biri de Fransız güçlerince vuruldu. ( rejiminin) Kimyasal kapasitesi yok edildi." diye konuştu.

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Operasyon öncesi ABD tarafıyla yoğun bir görüşme trafiği yaşandığını kaydeden Macron, "10 gün önce ABD Başkanı Trump askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik. İkincisi de harekatın sadece kimyasal silah üretim merkezleriyle sınırlı kalmasını sağladık." şeklinde konuştu.

"ARALARINI AÇTIK AMA..."

, Suriye krizini çözmek için 'nın tüm ülkelerle konuştuğunu ve yeniden inisiyatif alacağını belirterek, "Eğer 'daki kimyasal saldırı ve çatışmalardaki yoğunluk artmasaydı, ben Türkiye'ye giderek Erdoğan, Putin ve Ruhani ile bir araya gelmeyi planlıyordum. Bu buluşmayı gerçekleştirmek için yeniden girişimde bulunacağım." dedi.

'nın, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasında Esed rejiminin "suç ortağı" olduğunu Rusya Devlet Başkanı 'e söylediğini belirten Macron, "Biz bu operasyon ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık. Türkler kimyasal saldırıyı kınadılar ve ardından operasyonu desteklediklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

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"ESAD'LA DERDİMİZ YOK"

Emmanuel Macron, Fransa'nın Esad rejimine savaş açmadığını kaydederek, Fransa'nın düşmanının 2015'te saldırılarını düzenleyen terör örgütü olduğunu söyledi.

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Macron'dan flaş açıklama: "Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik"
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