Myanmar'dan sınırdan ilk ailenin geri döndüğü iddiası

Bangladeş, 5 kişilik bir ailenin Arakan eyaletine geri gönderildiği iddiasını yalanladı.Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han, Myanmar 'ın söz konusu ailenin "geri gönderildiğine" ilişkin iddiasının gerçeği yansıtmadığını, bu ailenin Bangladeş'e hiç gelmediğini söyledi.

Han, Myanmar'ın hamlesini "maskaralık" olarak nitelendirerek "Umarım Myanmar, tüm Rohingya aileleri en kısa sürede geri alır." ifadesini kullandı.

Bangladeş Mülteci, Yardım ve Geri Gönderme Komisyonunun üyesi Ebul Kelam, bu ailenin hiçbir zaman Bangladeş topraklarına girmediğini belirterek "Geri gönderme olmadı. Bangladeş hiçbir şekilde bunun bir parçası değil." dedi.

BM ile iş birliği içinde Rohingya kriziyle ilgilenen bağımsız mülteci uzmanı Asıf Munier, Myanmar'ın iddiasını, "halkla ilişkiler akrobasisi" olarak nitelendirerek "Bunu tekrar tekrar yapıyorlar. Bangladeş hükümeti ve uluslararası toplum, Myanmar'dan bu davranışının izahını talep etmeli. Karşılıklı bir süreç yürütülürken ve uluslararası kuruluşlar bu sürece dahilken, Myanmar'ın bu hamlesi yine çok talihsiz ve beklenmedik." diye konuştu.

MYANMAR'IN İDDİASI

Myanmar hükümetinden hafta sonu yapılan açıklamada, 5 kişilik bir ailenin, sınır bölgesinden Arakan eyaletine geri döndüğü, ailenin geçici süreliğine Maungdaw'da yakınlarının yanında kaldığı savunuldu.

Açıklamada, ailenin daha önce Myanmar'da yaşadığını doğruladığı ve üyelerine ulusal onay kartları verildiği belirtildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Bangladeş, cuma günü mültecilerin geri gönderilmesi sürecinin "uluslararası standartlarla uyum içinde güvenli, gönüllü ve onurlu bir biçimde" yapılması gerektiği konusunda bir memoranduma son şeklini vermişti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA SOYKIRIM

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin ediliyor. Myanmar yönetiminin uyguladığı sistematik şiddetle ortaya çıkan göç dalgaları nedeniyle Arakanlı Müslümanların sayısı 300 binin altına geriledi.

BM'ye göre, yalnızca 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntülerinde yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmesi mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM yetkilileri ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.