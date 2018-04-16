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'da yasağı başladı

'da mahkeme kararıyla yasaklanan bugünden itibaren kullanılamayacak. Telegram mesaj şifreleme kodlarını Rus istihbaratıyla paylaşmadığı gerekçesiyle yasaklandı.

Giriş Tarihi: 16.4.2018 17:22
Rusya'da Telegram yasağı başladı

federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor, mahkemenin 'a yönelik yasak kararının bugün devreye girdiğini duyurdu. Kurum, Google ve Android'den Telegram uygulamasının uygulama dükkanlarından kaldırılmasını istedi.

Roskomnadzor'un internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, iletişim operatörlerine Telegram yasağının bugün devreye girmesi için gerekli talimatın iletildiği belirtildi. Rus haber ajansı Interfax, Roskomnadzor yetkililerine dayandırdığı haberde, Telegram'ın tamamen devre dışı bırakılmasının birkaç saat sürebileceğini belirtti.

Geçen Cuma günü 'da bir mahkeme, mesaj şifreleme kodlarını Rus istihbaratı ile paylaşmayan Telegram'ın kapatılmasına hükmetmişti. Dava, Roskomnadzor'un şikayeti üzerine görüldü. Roskomnadzor, "terör örgütleri tarafından kullanılabileceği" gerekçesiyle Telegram'dan mesaj şifreleme kodlarını Rus istihbaratıyla paylaşmasını talep ediyordu.

Roskomnadzor Mart ayında, taleplerinin yerine gelmesi için Telegram'a iki hafta süre tanımış ancak talebin yerine gelmemesi üzerine mahkemeye şikayette bulunmuştu.

Kardeşi Nikolai Durov ile Telegram'ı kuran Pavel Durov mahkeme kararını eleştirerek "kararın, Rus yargısının devletin çıkarlarına tabi olduğunu gösterdiğini" belirtmişti.

2013 yılında kurulan şifreli mesajlaşma servisi Telegram dünya genelinde 200 milyonun üzerinde kişi tarafından kullanılıyor. Mesajlaşmalardaki şifreleme özelliği nedeniyle Telegram'a özellikle siyasi aktivistler yoğun ilgi gösteriyor.

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Rusya'da Telegram yasağı başladı
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